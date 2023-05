Wo und wie kaufen Sie ein? Eigentlich eine einfache Frage, auf die es aber keine einfachen Antworten mehr gibt. Grund ist das veränderte Einkaufsverhalten, das den Einzelhandel immer rasanter umkrempelt. Omnichannel lautet das Zauberwort, das nicht nur der Generation Z in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dennoch ist sie es, die in Sachen Shopping die Standards setzt. Ihr Credo: “Kanal egal!” wird die Zukunft des Einzelhandels prägen.

“Do not babysit your customers”: Der Wunsch von Konsument:innen nach Autonomie im Einkaufsprozess steigt.

“Innovate to lead”: Innovationen, die seitens der Kund:innen einst als solche angesehen wurden, sind ebenso schnell wieder keine mehr und werden als Must-haves eingestuft.

“Connect or lose”: Die Ära der wahren Kund:innenzentrierung fängt erst jetzt an. Händler:innen müssen in der Lage sein, alle Touchpoints zu verbinden.

Vom Point of Sale zum Point of Need

Omnichannel ist Fakt, auf diesen kurzen Nenner lässt sich das Einkaufsverhalten der Konsument:innen bringen. Jüngere Zielgruppen wechseln häufiger zwischen den verfügbaren Kanälen hin und her. Das Smartphone spielt dabei weiter eine wichtige Rolle: 61% der Konsument:innen zwischen 18 und 29 Jahren nutzen es zur Informationssuche vor dem Kauf im Ladengeschäft1.

Besonders wichtig ist den Konsument:innen ihre Autonomie. Von den Händler:innen fordern sie eine einfache und einheitliche Kund:innenerfahrung sowie eine ehrliche, transparente und sichere Kommunikation2. Auch vor Ort zählt mittlerweile mehr die autonome und selbstbestimmte Suche, als sich in die Hände von Verkaufspersonal zu begeben – das Smartphone unterstützt hier zielgerichtet3. Für den Fall, dass sie Hilfe brauchen, sollten die Händler:innen also eher mit geeigneten Services als Problemlöser und unterstützende Instanz, aber keinesfalls als “Babysitter” auftreten.

Google

Perfektion ist der Feind des Guten

Dieser Herausforderung stellt sich auch Andrea Lederer. Laut der Direktorin E-Commerce bei der Parfümerie Douglas GmbH & Co. KG habe man den Erfolg einer Omnichannel-Strategie früher daran gemessen, ob Kund:innen in den letzten zwölf Monaten sowohl online als auch im Store ein Produkt erworben haben. Das hat sich inzwischen geändert. “Die Erfolgsmessung anhand eines einzelnen Schrittes in der Customer Journey wird dem aktuellen Zeitgeist nicht mehr gerecht. Vielmehr geht es darum, diese ganzheitlich zu betrachten”, sagt Lederer und gibt das Ziel klar vor: “Kund:innen sollen zu jeder Zeit über unterschiedliche Touchpoints mit uns als Unternehmen agieren können.”

Die Erwartungshaltungen der Konsument:innen an den Omnichannel-Service steigen stetig. Viele Händler:innen suchen daher nach einer Lösung, die allen Anforderungen gleichermaßen gerecht wird. Doch die gibt es nicht. Was heute noch für Begeisterung sorgt, kann morgen schon ein No-Go sein. Und was in der einen Branche funktioniert, kann in der anderen ein Rohrkrepierer sein. Der wichtigste Erfolgsfaktor für die Omnichannel-Strategie ist es, mit dem Trial-and-Error-Prinzip individuelle Lösungen für das eigene Unternehmen und Geschäftsmodell zu entwickeln.

Das funktioniert jedoch nur, wenn die Händler:innen genug kreativen Freiraum schaffen, um aktuelle Trends zu beobachten und zu evaluieren sowie um kreative Ideen zu entwickeln und sie mutig umzusetzen. Dabei hilft auch der Blick über den Tellerrand, denn häufig haben Wettbewerber schon eine Lernkurve durchlaufen, von der man selbst profitieren kann. Ganz wichtig ist es, passende KPIs festzulegen und diese durch ständiges Testen immer wieder aufs Neue zu überprüfen.

Dazu, so Simon Kramm, Chief Client Officer bei der PIA Media GmbH, bedürfe es jedoch eines deutlich stärkeren Zusammenwachsens der beteiligten Disziplinen. “Im besten Fall gibt es ein übergreifendes Budget, ein übergreifendes Verkaufsziel, eine übergreifende Attribution und Messung", fordert der Marketing-Experte. Aus seiner Sicht geht aber weniger um die Frage, ob eine spezielle Kampagne oder ein Kanal besonders gut performt hat. “Es geht darum, wie sich der Abverkaufserfolg gesamthaft über alle Touchpoints hinweg entwickelt”, sagt Kramm.