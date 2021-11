von Wolfgang Bscheid

Wie können Unternehmen ihre Corporate Podcasts gestalten, damit sie Zuhörer:innen erreichen und an sich binden? Welche Rolle spielen dabei Nahbarkeit und Authentizität? In der repräsentativen Studie "Der geheime Podcast Code" hat Mediascale gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen September und der Universität Florida untersucht, welche Faktoren einen Podcast erfolgreich machen. Eines der Ergebnisse: Vor allem Inhalte mit einem hohen Identifikationsfaktor können emotionale Nähe zum Unternehmen herstellen. Wie das gelingen kann, skizziert Wolfgang Bscheid, Geschäftsführer von Mediascale, am Beispiel des "do your thing"-Podcasts der ING.