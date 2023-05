IMAGO / Xinhua

Die SXSW in Austin dauert noch bis zum 19. März

Salone del Mobile, OMR oder SXSW machen es vor: Große Live-Events können auch erfolgreich sein in Zeiten, in denen sich die Bedürfnisse nach Information, Vernetzung und Entertainment bequem über digitale Kanäle bedienen lassen. Allerdings muss sich das Gesamtpaket radikal von den Blaupausen gelernter Formate lösen. Warum das so ist, erklärt Avantgarde-CEO Marc Schumacher in seiner Talking-Heads-Kolumne.

Der beste Stimmungsaufheller in diesem bislang so kalten und trüben deutschen Frühling? Ein Ausflug über die Alpen nach Mailand. Wo die