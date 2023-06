Opel

Der Opel-Blitz kommt nun noch elektrischer daher

Vor wenigen Tagen hat Opel sein neues Blitz-Logo vorgestellt. Mit dem neu gestalteten Signet will sich der Autobauer als Vorreiter im Markt für Elektromobilität positionieren. Aus Sicht von Markenstratege Michael Brandtner, Lead Partner bei Ries Global, fängt für Opel die eigentliche Arbeit aber jetzt erst an.

Opel hat ein neues Logo. Diese Nachricht an sich ist nichts Neues. So hieß es etwa auch am 30. November 2020 auf HORIZONT Online: „Neues O