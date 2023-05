Nachhaltige Mediaplanung

So innovativ experimentiert McDonald's mit recycelbarer Außenwerbung

Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde - das gilt auch für die Werbung. Fastfood-Riese McDonald's, der die in seinen Restaurants produzierten Plastikmüllberge mit der Nachhaltigkeitsinitiative Better M aus der Welt schaffen will, geht beim Thema …