Illiya Vestica via Unsplash

Nachhaltigkeit und einsilbige Slogans ade. Die Stadt von morgen setzt auf rekreative Umgestaltung und kollaborative Kommunikation, findet Lars Kreyenhagen. In seiner Talking-Heads-Kolumne stellt der Karl-Anders-Chef vier Ideen fürs Städtemarketing von morgen vor.

In den 1970er-Jahren drohte New York City tief abzurutschen. Die Stadt hatte sich gerade so durch eine Finanzkrise gekämpft. Der „Son of Sa