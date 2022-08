Der Kampagnen-Spot gestaltet sich als immersive Reise durch verschiedene Welten und lässt die Grenzen zwischen digitalen und physischen Dimensionen verschwimmen. Obwohl H&M sich nach eigener Aussage vom Gedanken an den Weltraum hat inspirieren lassen, fühlt man sich als Zuschauer auch sehr an das allgegenwärtige Metaverse-Thema erinnert - sicherlich keine schlechte Strategie von H&M, um sich als moderne Fashion Brand zu inszenieren. Besonders die exzentrischen Sonnenbrillen im Sci-Fi-Stil sorgen im Spot neben den neonfarbenen Kleidungsstücken und ihren speziellen Schnitten für futuristische Assoziationen.

© H&M

Für die Kampagne zeichnet die Londoner Kreativagentur​ verantwortlich. Regie führte Valentin Petit, der zuständige Fotograf war Valentin Herfray​. Als Kampagnengesichter treten die Geschwister Georgia und Joel Palmer auf, die weltweit als queere Kreative in Mode, Musik und Kunst tätig sind.Trotz teils gewagter Farben setzt H&M bei seiner Studio-Kollektion "Neo Real" für die diesjährige Herbst-Winter-Saison insgesamt auf Minimalismus, durch schlanke Silhouetten und schwere Stoffe. Bei den Key Pieces handelt es sich beispielsweise um einen fuchsiafarbener Anorak, einen braunen Zweireiher mit Schulterpolstern und eine türkisfarbene Oversized-Fleecejacke. Zu den High-Fashion-Teilen zählen ein dreiteiliger Anzug - wahlweise mit Hose oder Rock - ein silbernes Paillettenkleid und glitzernde Overknee-Stiefel.Jedes Teil der Kollektion ist laut H&M aus nachhaltigeren Materialien gefertigt, wie Tencel™, recyceltem Polyester, recycelter Wolle und recyceltem Messing. Die avantgardistische Kollektion ist in limitierter Stückzahl ab dem 13. Oktober auf hm.com und in ausgewählten Geschäften erhältlich.