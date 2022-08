© IMAGO / Westend61 Für Werbung in Social Media wirkt sich die wirtschaftliche Krise weniger verheerend aus als gedacht

Trotz der angespannten globalen Wirtschaftslage können Marketer hierzulande in gewisser Hinsicht aufatmen: Die Inventarpreise für Werbekampagnen in Social Media erwiesen sich im zweiten Quartal als ungewöhnlich stabil, wie eine Auswertung des Media Outcome Managers Esome ergeben hat. In dem Report wird zudem erläutert, was es im Hinblick auf Markenbotschaften und Werbedruck jetzt zu beachten gilt.