© Fred & Farid Der Spot der neuen Longchamp-Kampagne fiert das französische Lebensgefühl.

Wörtlich übersetzt bedeutet der französische Begriff "savoir-vivre" so viel wie "verstehen, zu leben". Doch dahinter steckt weitaus mehr - ist es doch ein Lebensgefühl, das damit transportiert wird und wie kein anderes für die französische Lebensart steht. Genau dieses Gefühl ist es, das in der neuen Kampagne des französischen Luxuslabels Longchamp aufgegriffen wird. Und das in Form eines Spots, in dem die Kreativagentur Fred & Farid der französischen Hauptstadt und einem berühmten französischen Chanson ein Denkmal setzt.