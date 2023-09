Die Plattform der Autobranche schreibt in ihrer zweiten Auflage das Konzept fort. Eine Mischung aus Information und Unterhaltung.

Das Ziel ist klar. Die Internationale Automobil-Ausstellung, kurz IAA, soll auch in der neuen Welt der Mobilität ihre herausragende Rolle behalten. Dafür aber muss sie, wie die Automobilbranche insgesamt, eine grundlegende Transformation vollziehen. Sonst, so befürchten Kritiker, werde ihr die Elektronikmesse CES in Las Vegas den Rang ablaufen. Las Vegas statt München? Die Vorstellung ruft im Mutterland des Automobils keine gute Laune hervor.

Immerhin hat die IAA die Entwicklung des Automobils von seinen Anfängen 1897 an immer begleitet. Bis 1939 fand die Branchenschau in Berlin, der deutschen Hauptstadt, statt, jeder, der mobil sein wollte, wollte zumindest einmal im Leben die bunte Schau der neusten Modelle sehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war über Jahrzehnte Frankfurt am Main das Mekka der Autofreunde. Doch es zeichnete sich schon vor einigen Jahren ab, dass der Gegenwind stärker wird, trotz der immer verbesserten cW-Werte und dem verringerten Ausstoß von Schadstoffen. Schon am Main waren Kritiker auf den Straßen, die sich für ein Tempolimit aussprachen, die nicht mehr glitzernde Boliden sehen wollten.Der Umzug nach München war daher mehr als nur ein Standortwechsel. Er hat den Wandel eingeläutet, von der Branchenschau zur Mobilitätsplattform. Die Premiere vor zwei Jahren war zweigeteilt. Auf dem Messegelände selbst war eher wenig los. Zahlreiche Autohersteller kamen nicht und die Zahl der Neuheiten war überschaubarer als in den Jahrzehnten zuvor. Doch in der Innenstadt, im Open Space, war die alte Liebe zum Auto, die Lust an Mobilität, zu spüren. Allerdings zeigte sich erst kürzlich in Shanghai, dass die chinesische Konkurrenz die deutschen Autobauer zumindest auf dem Weg zum emissionsfreien Elektroauto überholt hat. Dabei, so beharren die deutschen Autobauer und ihre Zulieferer, habe man die Kraft und Energie, um die Innovationen hervorzubringen, die für eine gute Zukunft der Mobilität erforderlich sind. Wo, wenn nicht auf der IAA, sollten sie das zeigen können?