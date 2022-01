Der neue Aufschlag erfolgt pünktlich zur Hochsaison des Datings - vom Jahreswechsel bis zum Valentinstag am 14. Februrar. Dafür hat Zweisam.de in Zusammenarbeit mit der Pariser Agentur Steve verschiedene Alltagsszenen mit Inka Bause abgedreht, in denen sie demonstriert, wie unkompliziert und bereichernd die Partnersuche im Netz auch jenseits der Lebensmitte sein kann. Vor allem geht es in den Spots darum, den sogenannten Babyboomern etwaige Berührungsängste mit dem Themenfeld Online-Dating zu nehmen, da viele von ihnen mit diesem Konzept noch nicht vertraut sind.





So zeigt sich Bause in den beiden jeweils 10-sekündigen TV-Spots verständnisvoll, dass man bei der Suche nach der "Nadel im Heuhafen" schon mal Hilfe brauchen kann und schwärmt davon, wie viel mehr Spaß Kochen gemeinsam macht. Eben alles ganz entspannt, alltäglich und passend zum digitalen Zeitalter. Zweisam.de versteht den eigenen Namen als Synonym für eine Generation von modernen, aufgeschlossenen, aktiven Menschen ab 50 Jahren, die über das Portal und ihre gemeinsamen Interessen zueinander zu finden. Zweisam.de - Inka Bause - Mindset Die TV-Spots laufen bereits seit dem 1. Januar und sollen ganzjährig zu sehen sein. Die Ausstrahlung erfolgt senderübergreifend bei der RTL Group sowie bei den Kanälen von Pro Sieben Sat 1. Am 15. Januar sollen die Digital-Clips folgen.



Seit dem Markteintritt im Jahr 2017 verzeichnete Zweisam.de nach eigenen Angaben fast eine Million registrierte Mitglieder. Auch sei die Bekanntheit in Deutschland dank der Zusammenarbeit mit Inka Bause im letzten Jahr um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liege nun bei 54 Prozent in der Zielgruppe. Nach der Sommersaison 2021 erlebte Zweisam.de laut unternehmensinternen Daten ein Wachstum von 16 Prozent bei den zahlenden Mitgliedern. Zweisam.de - Inka Bause - Interessen "Ein wichtiger Teil unserer Strategie für 2022 ist die Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit Inka Bause als Zweisam-Botschafterin, die wir im zweiten Jahr weiter intensivieren werden. Mit den neuen Spots gehen wir den ersten Schritt: Als Dating-Expertin kann Inka Bause wie keine zweite Beziehungswillige ihrer Generation motivieren, aktiv zu werden und die Partnersuche online auszuprobieren", sagt Marion Graff, Marketing Direktorin bei Zweisam.de.

So zeigt sich Bause in den beiden jeweils 10-sekündigen TV-Spots verständnisvoll, dass man bei der Suche nach der "Nadel im Heuhafen" schon mal Hilfe brauchen kann und schwärmt davon, wie viel mehr Spaß Kochen gemeinsam macht. Eben alles ganz entspannt, alltäglich und passend zum digitalen Zeitalter. Zweisam.de versteht den eigenen Namen als Synonym für eine Generation von modernen, aufgeschlossenen, aktiven Menschen ab 50 Jahren, die über das Portal und ihre gemeinsamen Interessen zueinander zu finden.Die TV-Spots laufen bereits seit dem 1. Januar und sollen ganzjährig zu sehen sein. Die Ausstrahlung erfolgt senderübergreifend bei der RTL Group sowie bei den Kanälen von Pro Sieben Sat 1. Am 15. Januar sollen die Digital-Clips folgen.Seit dem Markteintritt im Jahr 2017 verzeichnete Zweisam.de nach eigenen Angaben fast eine Million registrierte Mitglieder. Auch sei die Bekanntheit in Deutschland dank der Zusammenarbeit mit Inka Bause im letzten Jahr um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liege nun bei 54 Prozent in der Zielgruppe. Nach der Sommersaison 2021 erlebte Zweisam.de laut unternehmensinternen Daten ein Wachstum von 16 Prozent bei den zahlenden Mitgliedern."Ein wichtiger Teil unserer Strategie für 2022 ist die Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit Inka Bause als Zweisam-Botschafterin, die wir im zweiten Jahr weiter intensivieren werden. Mit den neuen Spots gehen wir den ersten Schritt: Als Dating-Expertin kann Inka Bause wie keine zweite Beziehungswillige ihrer Generation motivieren, aktiv zu werden und die Partnersuche online auszuprobieren", sagt Marion Graff, Marketing Direktorin bei Zweisam.de.