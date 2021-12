Zu den jüngsten Unterstützern gehören Adidas , Aldi , Nivea , LinkedIn , Lufthansa und Siemens , zahlreiche Fußball-Bundesliga-Vereine, die Burda-Medien Freundin, Instyle, Focus, Bunte und TV-Spielfilm sowie Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz , die Kindernothilfe , die Stiftung Deutsche Krebshilfe und Aktion Mensch . Auch in den deutschen Nachbarländern ist die Kampagne angekommen: In der Schweiz und Österreich beteiligen sich immer mehr Medien, Agenturen und Marken an der Aktion, die in dieser Form und Dimension wahrscheinlich einmalig ist.

Der Erfolg rührt sicherlich nicht zuletzt daher, dass die Mitmach-Hürde denkbar gering ist, wenngleich einige Unternehmen wirklich Mut beweisen mit den Neuinterpretationen ihrer Logos und Markenclaims . Diemeldet sich beispielsweise mit "Sänk ju for impfen" zu Wort, "Impf your way" heißt es beiundwirbt mit dem Spruch "Impfen can do"., Managing Partner von Antoni ist überwältigt von der Resonanz: "Alle Vernetzungseffekte zusammen haben dafür gesorgt, dass sich ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung durch diese Initiative positiv angesprochen fühlt und die Bedeutung des Impfens als einen wichtigen Weg zur Eindämmung der Pandemie sieht und versteht."Dabei handelt es sich keineswegs um eine rein subjektive Wahrnehmung des Werbemanagers. Es gibt inzwischen sogar eine erste Studie dazu. Laut einer gestern durchgeführten Umfrage des Online-Marktforschungsinstitutsunter 1002 Deutschen zwischen 16 und Jahren sagten 53 Prozent aller Befragten, dass sie die Kampagne wahrgenommen hätten. 73 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie glauben, dass die Aktion eher gut bis sehr gut innerhalb der Gesellschaft ankommt und begrüßen damit das Engagement der Unternehmen.Auch in Sachen Wahrnehmung können sich die Zahlen sehen lassen: Die Reichweite hat mittlerweile die 500-Millionen-Marke übersprungen. Dörrenbächer stellt fest: "Die Umfrageergebnisse zeigen, dass aktive Kommunikation für das Impfen etwas bewirken kann, wenn sie sympathisch und nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommt. Wir freuen uns über alle Unternehmen unnd Institutionen, die jetzt noch bei unserer Initiative mitmachen, die innerhalb weniger Tage zu einem Selbstläufer für den guten Zweck geworden ist."