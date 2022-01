Jack Wolfskin richtet sich mit "We Live to Discover" strategisch neu aus

© Jack Wolfskin Jack Wolfskin stellt die Marke strategisch neu auf

Jack Wolfskin richtet die Marke strategisch neu aus. Das Idsteiner Unternehmen, das seit 2019 zur US-amerikanischen Callaway Group gehört, belebt seine Outdoor-Wurzeln, gibt sich mit "We Live to Discover” einen neuen Claim, überarbeitet die Corporate Identity und das Logo mit der Wolfstatze. Zudem gewinnt das digitale Geschäft weiter an Bedeutung. An der Neuausrichtung war die US-Agentur New Pangea beteiligt.