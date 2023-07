Umfrage zum WM-Auftakt

Wie Mut und eigene Rituale den Frauenfußball stärken können

Am 20. Juli beginnt die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, das deutsche DFB-Team spielt erstmals am 24. Juli gegen Marokko. Das Interesse an dem Turnier scheint bislang allerdings gering. Gerade erst hat der Weltverband …