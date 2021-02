Hanauer Firmen sprechen sich per Zeitungsanzeige gegen Rassismus aus

© Evonik Das Motiv erschien in hessischen Lokalzeitungen

Am ersten Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau setzen in der hessischen Stadt ansässige Werbungtreibende ein Zeichen: Mit einer Anzeige, die in lokalen Zeitungen erschienen ist, sprechen sich unter anderem Evonik und Goodyear für Vielfalt und gegen Rassismus aus.