Antoine Monot dürfte vielen noch als Saturn-Testimonial bekannt sein. Nun wechselt er für Rebuy die (Werbe-)Rolle

Die Recommerce-Plattform Rebuy überträgt ihr Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft nun auch auf ihre neue Werbefigur. Denn Antoine Monot ist in der deutschen Werbelandschaft kein unbekanntes Gesicht - allerdings warb er bisher für ein anderes Unternehmen.

In der Rolle des überwiegend schweigsamen Verkäufers "Tech-Nick" war Schauspieler und Filmproduzent Antoine Monot, Jr. mehrere Jahre für den Elektrofachhändler Saturn im Einsatz . Die zwischen 2013 und 2017 von Serviceplan kreierten Kampagnen machten den Markenbotschafter zu einem echten Sympathieträger. Nach fünfjähriger Pause von der Werbelandschaft ist Monot nun zurück und schlüpft für Rebuy in eine neue Rolle. Der Online-Reseller erhofft sich von "Tech Nicks" hohem Bekanntheitsgrad eine entsprechende Schlagkraft seiner heute gestarteten Social-Media-Kampagne. Anne Rech, Head of Brand bei Rebuy, erläutert dazu: "Eine Umfrage zeigte, dass die als 'Tech-Nick' bekannte Werbefigur auch nach der fünfjährigen Pause noch sehr hohe Bekanntheitswerte erreicht – und somit voll funktionsfähig ist. Genauso wie die rund 200 Millionen Smartphones, die in deutschen Schubladen ungenutzt herumliegen. Also war es doch nur logisch, dass wir – ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft – diese Kultfigur einer gründlichen technischen Prüfung unterziehen, sie refurbishen und dann wieder einsetzen. Wir schenken der Figur 'Tech-Nick' also, genauso wie wir es bei Rebuy jedes Jahr mit über 400.000 elektronischen Produkten machen, ein zweites Leben." Monot sei auch aufgrund seines privat stark auf Nachhaltigkeit ausgericheten Lebensstils das perfekte Testimonial für Rebuy.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten will das Berliner Unternehmen mit mehreren Webisodes und Social-Media-Posts rund um Antoine Monot die eigene Rolle als Botschafter der Kreislaufwirtschaft weiter stärken. Kampagnenidee und -konzept sowie Produktion und Umsetzung stammen von der Social-Agentur Zum goldenen Hirschen Valley. Anders als damals für Saturn wird Monot für Rebuy nicht im TV, sondern in verschiedenen Formaten bei TikTok und Instagram zu sehen sein. Davon erhofft sich Rebuy vor allem eine punktgenaue Targetierung und will innerhalb der Kampagnenlaufzeit noch neun weitere Formate rund um ihr neues Testimonial ausrollen."Zusammen mit Zum Goldenen Hirschen Valley haben wir eine Geschichte entwickelt, wie es dazu kam, dass die als "Tech-Nick" bekannte Werbefigur ihr zweites Leben bekam. Diese Geschichte erzählen wir in kurzen Webisodes, die wiederum neugierig machen sollen, auf das, was später an neuen Social Media Formaten kommt", sagt Rech. Für Rebuy ist die Kampagne die erste, in der stilistisch vor allem auf Humor gesetzt wird.