Das Jahr 2020 war für Saturn kein gutes: Zu starken Umsatzeinbußen und Corona-bedingten Filialschließungen kamen vergangenen Sommer noch die Gerüchte dazu, dass Mutterkonzern Ceconomy die strauchelnde Marke genauso wie in Österreich auch hierzulande beerdigen will . Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. Stattdessen geht Saturn mit einer neuen Markenkampagne kommunikativ in die Offensive. Der von Leadagentur Zum goldenen Hirschen entwickelte Auftritt zum 60. Geburtstag der Marke will das zukunftsorientierte Technikerlebnis der urbanen und markenbewussten Zielgruppe in den Fokus rücken.