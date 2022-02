Auf nach AIDA!

© Aida Cruises

In dem gestern gestarteten Auftritt stehen erstmals nicht die Destinationen des Kreuzfahrtunternehmens im Fokus, sondern vielmehr die Aida-Schiffe selbst. Diese werden unter dem Slogan "Auf nach Aida" als besondere Urlaubsziele inszeniert, mit den klassischen Vorzügen wie Wellnessangeboten, Sportoptionen und Entertainment an Bord. Damit richtet sich dieser Kampagnenauftakt vor allem die Zielgruppe der Familien, die zum Teil noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben. In der zweiten Kommunikationsphase sollen dann fremde Länder und Destinationen in den Vordergrund rücken und die Kernzielgruppe der passionierten Kreuzschiffpassagiere und Aida-Fans abholen.In mehreren TV-Spots des ersten Flights ist zu sehen, wie die künftigen Schiffsgäste aus lauter Vorfreude bereits vor dem Reiseantritt Kreuzfahrt-typische Elemente auf humorvolle Weise in ihren Alltag einbauen. Da erscheint der anzugtragende Geschäftsmann plötzlich in Badelatschen im Büro, während ein anderer Bald-Urlauber an der Bushaltestelle in einer Hängematte relaxt und eine Frau fröhlich ihr Badehandtuch in den öffentlichen Verkehrsmitteln ausbreitet. In der zweiten Hälfte des knapp einminütigen Youtube-Spots switcht die Szenerie dann auf die Aida-Schiffe, wo gezeigt wird, was es dort alles zu erleben gibt.Die Hamburger Hirschen haben neben den TV- auch Funkspots sowie Anzeigen konzipiert und produziert. Verlängert wird die Kampagne auf den Online-Kanälen in Form von Display-Bannern und Online-Videos, im Radio, in Reisebüros und in der Außenwerbung. Die Kampagnenmotive rücken von dem humoristischen Ansatz der Spots ab und sollen in erster Linie die Vielfalt an Bord widerspiegeln.Bei Zum goldenen Hirschen zeichnen(GF)(Strategie)(CD)und(beide Etatdirektion)(Art Director)(Senior Texterin) und(Producerin) für die Kampagne verantwortlich. hmb