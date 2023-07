Seven One Ad Factory

Flutwein-Macher

Seven One AdFactory unterstützt Share bei seiner Aktion für soziale Wärme

Nachdem das Creative House der Seven One Ad Factory dieses Jahr gefühlt jeden Kreativ- und Effektivitätspreis dieser Welt für sein Flutwein-Projekt abgeräumt hat, ist es nun an der Zeit, mit einer neuen Kampagne für Gesprächsstoff zu sorgen. Die …