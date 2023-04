KNSK / HVV

Das Gute liegt so nah - wenn man in Hamburg wohnt und das Deutschlandticket für den ÖPNV nutzt

Ab dem 1. Mai kann mit dem Deutschlandticket für 49 Euro im Monat bundesweit der öffentliche Nahverkehr genutzt werden. Doch wenn man in der schönsten Stadt der Welt lebt, kann man auch einfach dort bleiben - so die Botschaft von KNSK in der neuen HVV-Kampagne.

Pünktlich zur Vorverkaufsphase des Deutschlandtickets startet die Hamburger Kreativagentur eine Abverkaufskampagne für den Verkehrsverbund der Hansestadt. Unter dem Motto "Kannste machen. Oder bleib einfach hier." wird vorwiegend auf zahlreichen Plakaten in Hamburg die augenzwinkernde Botschaft transportiert: Wer dort lebt, nutzt das neue Ticket vielleicht am liebsten für Fahrten innerhalb der norddeutschen Großstadt und ihrer näheren Umgebung, als für Trips in andere Regionen des Landes.





Die Kampagne startete bereits am 1. April mit dem Vorverkauf des 49-Euro-Tickets und geht am 1. Mai mit dem offiziellen Launch des Deutschlandtickets in eine weitere Runde. Ausgespielt wird sie über OOH und DOOH, Print-Anzeigen im Hamburger Abendblatt, FGTV, Funk und Social Media Posts auf den Kanälen der angeschlossenen Verkehrsunternehmen. Zusätzlich werden Performance Ads und Paid Media wie Social Ads und Banner geschaltet.



"Das Deutschlandticket wird das Mobilitätsverhalten in unserer Region stark in Richtung des ÖPNV verändern, da bin ich sicher. Das verdient einen starken Auftritt, der die Markteinführung bei uns zelebriert und gleichzeitig den Startschuss für die größte Tarifreform im HVV darstellt. Für viel mehr Menschen in Hamburg und Umland wird der HVV nun zur ersten Wahl für die täglichen Wege. Kannste machen", sagt Christian Backen, Bereichsleiter Marktkommunikation beim HVV.

