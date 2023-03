Kaufland

Im neuen Kaufland-Spot wird abgetanzt

Musikvideos sind in der Werbung derzeit schwer in Mode. Das gilt in besonderem Maße für Kaufland. In seinem neuesten Streich feiert der Lebensmittelhändler die Body Positivity - und zwar mit einem leicht abgewandelten Evergreen der Backstreet Boys.

Mit einer Anhebung der Werbeinvestitionen um fast 30 Prozent auf gut 24 Millionen Euro hat Kaufland bereits im Januar eine Duftmarke in den klassischen Medien hinterlassen. Doch auch in Social Media ist der Vollsortimenter aus der Schwarz-Gruppe sehr umtriebig. Der neue Werbefilm für die Eigenmarke Bevola ist aber viel mehr als schnöde Produktwerbung. Denn Kaufland hisst in dem Film die Diversitätsflagge und zeigt somit Haltung in einer gesellschaftlich relevanten Debatte.





Nein, die früher in der Werbung angesagten und von makellosen Topmodels verkörperten traditionellen Schönheitsideale sucht man im neuen Kaufland-Spot vergeblich. Das Commercial, in dem kurvige Frauen, bärtige Männer und tätowierte Haut zu sehen sind, belegt sogar, dass es diese von Stereotypen dominierte Scheinwelt auch gar nicht mehr braucht. Denn die in dem Werbefilm eingesetzten Testimonials haben zwar vielleicht nicht alle den perfekten Body - Maß -



Index, fühlen sich aber dank der Pflegeprodukte von Bevola offensichtlich derart wohl in ihrer Haut, dass sie die Werbe- und Produktbotschaft mit maximaler Überzeugungskraft rüberbringen. Dass für den Clip ausgerechnet der Backstreet-Boys-Klassiker "Everybody" ausgewählt und mit Zeilen wie "Ich fühl mich gut in meiner Haut. Und schrei' es deshalb frei heraus" in ein Statement für Bodypositivity verwandelt wurde, ist freilich kein Zufall. "Die Bedürfnisse bei der täglichen Pflege sind vielfältig – so wie auch unsere Kunden. Deshalb stellen wir in unserem Spot die Vielfalt auch in dem Mittelpunkt und feiern sie mit Stolz", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland, die Hintergründe. Mit dem Werbefilm, den Kaufland auf allen digitalen Kanälen ausspielt, wolle das Lidl-Schwesterunternehmen Dass für den Clip ausgerechnet der Backstreet-Boys-Klassiker "Everybody" ausgewählt und mit Zeilen wie "Ich fühl mich gut in meiner Haut. Und schrei' es deshalb frei heraus" in ein Statement für Bodypositivity verwandelt wurde, ist freilich kein Zufall. "Die Bedürfnisse bei der täglichen Pflege sind vielfältig – so wie auch unsere Kunden. Deshalb stellen wir in unserem Spot die Vielfalt auch in dem Mittelpunkt und feiern sie mit Stolz", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland, die Hintergründe. Mit dem Werbefilm, den Kaufland auf allen digitalen Kanälen ausspielt, wolle das Lidl-Schwesterunternehmen

