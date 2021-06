© IMAGO / Westend61 In puncto Zukunftsfähigkeit und Innovationen setzen viele Manager keine großen Hoffnungen ins Marketing

Manager - gerade von großen Unternehmen - stehen in der noch nicht überwundenen Krise vor besonderen Herausforderungen. Um sich auf die Marktveränderungen durch die Pandemie einzustellen und gleichzeitig beim allgemein fortschreitenden Wandel Schritt zu halten, müssen sie vor allem an der Einzigartigkeit ihrer Unternehmen arbeiten. Hier hapert es jedoch an der Kenntnis der eigenen Werte und am Vertrauen in die internen Abteilungen.