Eine gute Versicherung bietet Sicherheit in der Zukunft. Diesen Grundgedanken verpackt die Zurich Versicherung in eine neue Markenkamapagne. In Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Kreativagentur Butter bündelt der Versicherer ab sofort alle kommunikativen Maßnahmen unter dem Dachgedanken "Zukunft beginnnt mit Zurich". Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit.