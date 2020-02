Samsung Hausgeräte: Zuhause unschlagbar

So wendet Samsung bei der Kampagne eigenen Angaben zufolge eine neue Bewegtbild-Strategie an, in deren Fokus digitale Kanäle stehen. Geplant wurde die Kampagne daher auch nicht anhand der klassischen TV-Reichweitenplanung. Stattdessen seien bereits in der Konzeptionsphase zusätzliche Digital- und Social-Media-Assets berücksichtigt worden, wie Samsung mitteilt. Der Schwerpunkt von "Zuhause unschlagbar" liegt somit nicht auf TV, sondern Social- und Digital-Kanälen wie Instagram und Youtube. Verantwortliche Mediaagentur istSo viel zum Media-Teil. Auch inhaltlich geht Samsung neue Wege. Unternehmensangaben zufolge handelt es sich bei "Zuhause unschlagbar" um die erste Hausgeräte-Kampagne des Herstellers, bei der gleich mehrere Geräte präsentiert werden. Die entsprechende Strategie nennt sich "Power of Three". Damit will Samsung seine Produktvielfalt und Innovationskraft im Bereich Home Appliances auf neue Art transportieren.Dementsprechend stehen in dem Hauptspot drei Haushaltshelfer aus den Bereichen Waschen, Kühlen und Einbau im Mittelpunkt: Der smarte Kühlschrank Family Hub 1, der Dual Cook Flex Backofen2 und die QuickDrive Waschmaschine mit Addwash 3. Inszeniert werden die Geräte als Teamplayer, die vom Hausherren als Coach auf den Besuch der Schwiegereltern eingestimmt werden."Marktanteile wie auch Markenbekanntheit von Samsung Hausgeräten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen", berichtet, Director Marketing CE Samsung Electronics. "Unsere neue Kampagne 'Zuhause unschlagbar' reflektiert dieses erfolgreiche Wachstum und kommuniziert die Vielfalt und gleichzeitig Konnektivität der verschiedenen Produktgruppen von Samsung." ire