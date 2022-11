© IMAGO / NurPhoto Für ein blaues Häkchen verlangt Elon Musk künftig Geld

Tesla-Chef Elon Musk hat mit seinem 44-Milliarden-Dollar-Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter vor knapp einer Woche für Aufruhr in der Wirtschaft gesorgt. In hohem Tempo krempelt er das Unternehmen um, entlässt Mitarbeiter, verändert die Regeln der Plattform – und vergrätzt dabei die Werbebranche. So mehren sich die Stimmen, die dazu aufrufen, Werbeplätze auf Twitter zu meiden.