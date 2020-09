Als Bildschirmhintergrund hatte Janine Pelosi Liegestühle an einem Swimmingpool gewählt – was ein wenig über die vielen Herausforderungen hinwegtäuscht, mit denen sich die Marketingchefin von Zoom in der letzten Zeit beschäftigen muss. „Wir mussten uns auf eineneinstellen“, resümiert sie, „auf Universitäten, auf Schulunterricht, auf Telemedizin und Therapieangebote.“Mit dem schnellen Wachstum kamen aber auch die Probleme: Vor allem Sicherheitslücken wurden zur großen Herausforderung. Anfang April beschloss Zoom,die Weiterentwicklung anderer Features auszusetzen, um alle Ressourcen für die Stärkung der Sicherheitsstandards und den Schutz der Privatsphäre einzusetzen. „Dieses Projekt ist mit den 90 Tagen nicht abgeschlossen“, so Pelosi. „Sicherheit gehört zur DNA unseres Unternehmens.“Für die Zukunft ist Pelosi „sehr optimistisch“. Die Menschen würden die Vorteile von Videokommunikation sehen und wohl nicht komplett in den Status Quo vor der Krise zurückkehren. „Es werdendominieren“, glaubt die Marketingchefin. In der Produktentwicklung für Unternehmen sieht sie noch viel Luft nach oben, unter anderem beim Thema Webinar. „Unternehmen werden in Zukunft noch mehr erklären.“ Für Zoom sieht sie künftig noch viel Potenzial bei kleineren Firmen.