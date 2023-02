Nachgefragt nach der Einstellung zu Nachhaltigkeit und Energiesparen hat E wie einfach aus verschiedenen Gründen: Zum einen verkauft das Unternehmen Ökostrom. Zum ist es in der E-Sport-Szene aktiv und das nicht nur als Sponsor, sondern mit einem eigenen Team in der Division 1 der Strauss Prime League. Und während sich das eigene Team im Multiplayer-Spiel League of Legends mit anderen misst, wird Energie verbraucht. Wie bewusst die Zielgruppe mit diesem Verbrauch umgeht, war eine der Fragen, die sich E wie einfach gestellt hat.

Grundsätzlich, so ist zu erkennen, ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Community vorhanden: 55 Prozent der Befragten ist das Thema im Allgemeinen wichtig oder sehr wichtig. 46,8 Prozent geben zudem an, dass sie heute im Alltag nachhaltiger handeln als noch vor ein paar Jahren und jede:r Dritte (29,2 Prozent) nutzt grüne Energiequellen.Interessanter Zusatzfakt: Rund um die alltägliche Nachhaltigkeit ist das Bewusstsein bei männlichen und weiblichen Spielerin:innen etwa ausgeglichen. Bezogen auf das Gaming liegen Männer mit 30 Prozent um zehn Prozentpunkte über weiblichen Gamerinnen (20 Prozent).Dass 66 der Befragten zustimmen, ein besseres Gefühl beim Spielen zu haben, wenn sie das mit Ökostrom täten, ist eines der Ergebnisse, die Julian Lennertz besonders freuen. Der Marketingleiter von E wie einfach fühlt sich bestätigt: "Unser Anliegen, Ökostrom und Gaming zu verbinden, kommt offensichtlich an in der Community", sagt er. "

Der Begriff für dieses Anliegen lautet "greener gaming" mit der Betonung auf die Steigerungsform: "Wir sagen bewusst nicht 'green', sondern 'greener', um auszudrücken, dass wir auf einer Reise sind und noch lange nicht am Ende", so Lennertz. "Nachhaltigkeit ist Teil unserer Marken-DNA und dafür wollen wir in der Gamingszene auch Aufklärungsarbeit leisten."Auf der Basis der Studie will der Marketingmann damit weitermachen. So kommuniziert das Unternehmen beispielsweise regelmäßig Energiespartipps in den Sozialen Netzwerken. "Unser Antrieb ist, Energie erlebbar zu machen", sagt Lennertz. "Unsere Partnerschaften, sei es mit Netflix, mit der Sony-Playstation oder in der Strauss Prime League stehen genau dafür." Früher sei Energie ein Low-Interest-Product gewesen, jetzt spiele es eine große Rolle und das nicht nur aufgrund der Energiekrise, sondern insbesondere durch das anwachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit.In Kürze soll das Erlebnis durch eine weitere Partnerschaft gestärkt werden: Gemeinsam mit der Eistee-Marke AI:Tea wird ein eigenes Getränk auf den Markt gebracht. Und auch innerhalb der Strauss Prime League soll die Aufklärungsarbeit weiter betrieben werden: Schon in der vergangenen Saison hat E wie einfach sämtliche CO2-Emissionen der Ligaspiele kompensiert und Emissionen ausgeglichen, die durch Reisen und Verpflegung des eigenen Teams während der Spielzeit entstanden sind. Das wird fortgesetzt. Wobei Lennertz betont: "Wir halten uns an den Dreiklang vermeiden - reduzieren - kompensieren. Und dabei wollen wir die Gamer mitnehmen." son