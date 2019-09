"Das Tabakaußenwerbeverbot muss kommen", sagte die CSU-Politikerin Daniela Ludwig am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin. "Das ist überfällig, insbesondere zum Schutz der Jugendlichen und jungen Erwachsenen", so Ludwig weiter.



Mit der Forderung Ludwigs dürfte ein Vorstoß von Fraktionsvize Gitta Connemann (CDU) aus dem Frühjahr neuen Schwung bekommen. Die Politikerin hatte damals gefordert, dass die bestehenden Werbebeschränkungen auch auf Außenwerbung ausgeweitet werden sollen . Unterstützt wurde sie damals von den Fachpolitikern der Union im Bundestag.Passiert is seitdem allerdings wenig. Was auch damit zu tun hat, dass immer noch über Details diskutiert wird. So ist nach wie vor offen, ob das Verbot auch für E-Zigaretten und Tabakerhitzer wie IQUS gelten soll.Im ARD-Mittagsmagazin sprachen sich Abgeordnete mehrerer Fraktionen für solch ein erweitertes Verbot aus: "Wir brauchen auch für die E-Zigarette ein Werbeverbot, das umfassend ist", sagte Niema Movassat (Die Linke), Sprecher für Verbraucherschutz. Auch die Grünen wollen so "insbesondere Kinder und Jugendliche" schützen.Ganz ähnlich sieht das die SPD. "Wir halten die Gefahr, die durch Tabak und tabakähnliche Produkte wie auch E-Zigaretten entsteht, für zu groß, als dass man dafür werben darf", sagte SPD-Gesundheitspolitiker Dirk Heidenblut. Aus der Union äußerte sich bislang nur die Drogenbeauftragte Ludwig, die fordert, dass angesichts der Todesfälle in den USA "die Frage der Inhaltsstoffe von E-Zigaretten geklärt werden" müsse. FDP und AfD sprechen sich dagegen dafür aus, sowohl für herkömmliche Tabakprodukte als auch für E-Zigaretten Werbemöglichkeiten im öffentlichen Raum zu erhalten.Fragt man die Konsumenten, bekommt man ein klares Meinungsbild. Eine Studie der Uni Düsseldorf zeigte vor wenigen Tagen, dass die Deutschen nicht nur Werbung für herkömmliche Zigaretten mehrheitlich ablehnen. Auch Werbung für E-Zigaretten und Tabakerhitzer steht auf der Abschussliste. Satte