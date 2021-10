Mit der Kampagne will Henkel verdeutlichen, dass sich seine Unternehmenskultur in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt hat und eine positive Arbeitsumgebung immer stärker im Fokus steht, in der sich die Mitarbeiter persönlich wie beruflich entfalten können. "Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Henkel hat einen wichtigen kulturellen Wandel eingeleitet und auch die Erwartungen und Bedürfnisse von Nachwuchskräften und Mitarbeitenden sind nicht mehr die Gleichen", erklärt, Global Head Employer Reputation, Recruitment & Corporate Citizenship bei Henkel.Dabei richtet sich der neu gestaltete Auftritt vor allem an die Generation Z, die gerade bei der Auswahl ihrer Arbeitgeber anspruchsvoller ist als wohl alle Generationen vor ihr. "Wir wollen junge Menschen direkt und persönlich ansprechen – mit echten Geschichten. Diese Generation sucht einen authentischen Arbeitgeber, der sie so nimmt, wie sie sind und sie in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt – durch eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, inklusive Führungsarbeit und sinnstiftende Projekte", ergänzt, Global Head Employer Reputation bei Henkel.In dem begleitenden Kampagnenfilm will Henkel zeigen, wofür das Unternehmen steht und was die Arbeit dort einzigartig macht. Die Message: In einem Konzern, der B2B- und B2C-Geschäfte unter einem Dach vereint und wo Technologien auf Konsumgüter treffen, kann jeder Mitarbeiter wirklich etwas bewirken. Zudem bedeute eine Karriere bei Henkel, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten und in einer starken, lebendigen und vielfältigen Unternehmenskultur zu wachsen. Untermauert wird dieses Versprechen von echten Mitarbeitern, die im Spot mitspielen und einen authentischen Einblick hinter die Kulissen ihres Arbeitsalltags bei Henkel geben. "Potentielle Mitarbeiter:innen suchen heute nicht nur nach Arbeitgebern, deren Werte und Ziele sie teilen, sondern auch nach einem Job, der einen tieferen Sinn hat. Sie wollen an bedeutsamen Projekten und Innovationen arbeiten, die zum Allgemeinwohl der Gesellschaft beitragen", so Schaumann weiter. "Persönliche Entwicklung, der Unternehmenszweck und die Möglichkeit, Einfluss auf die Geschehnisse im Unternehmen zu haben, sind für sie ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. Und genau das ist es, was wir bei Henkel suchen: Talente, die sich trauen, über ihre Grenzen hinauszugehen und über den Tellerrand zu schauen."Nach dem Launch der globalen und deutschen Karriere-Website wird die Kampagne dieser Tage international ausgerollt. Der Auftritt ist in den sozialen Netzwerken, in Stellenanzeigen auf den gängigen Plattformen und bei Karriere-Events zu sehen. tt