Die Botschaft ist klar: Der Geschmack des Getränks ist so einzigartig, dass er "unbeschreiblich" ist. Die Kooperationen mit globalen und lokalen Influencern müssen deshalb ohne Worte auskommen. Die Inhalte werden sowohl auf den Social-Media-Kanälen der Creators als auch auf denen von Coca-Cola zu sehen sein. Ziel der Kampagne ist es, den Genuss des Getränks für die Konsumierenden zum Leben zu erwecken.Was sich mit Worten nicht beschreiben lässt, muss andere Darstellungsweisen finden. Im Falle der "Coca-Cola Zero Sugar" ist das unter anderem eine Sammlung visuell dynamischer und animierter Sticker (GIFs), die das Geschmackserlebnis beispielsweise durch Konfetti-Tröten, Discotänzer und -tänzerinnen oder Blitze visuell darstellen sollen. Auch das begleitende 10-sekündige Online-Video kommt ohne Worte aus, spielt dafür aber mit akustischen und visuellen Eindrücken.

Coke Zero Sugar, Zero Words

Die Kampagne wird durch weitere Kommunikationsmaßnahmen und Aktivierungen unterstützt, darunter (Digital-)Out-of-Home-Motive, Werbung am POS, Online-Video und Social-Media-Aktivitäten. Instagram, Facebook und Snapchat Ads begleiten die Kampagne zusätzlich. Sampling-Aktionen sind unter anderem im Rahmen einer Festival-Tour mit Präsenz auf dem Panama Open-Air-Festival, dem Parookaville, dem SonneMondSterne und dem San Hejmo Festival geplant. Zudem können Konsumierende die "Coca-Cola Zero Sugar" im Rahmen der Couponing- und Geld-Zurück-Aktion vom 01.06. bis zum 26.07. gratis probieren.Auf Kreationsseite ist der Berliner Standort der Agenturfür die deutsche Adaption verantwortlich.unterstützt in Sachen Media, PR & Social Media übernimmtin Hamburg. Die Sport- und Lifestyle-Marketing Agenturkümmert sich um die Sampling-Aktion. jh