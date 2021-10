So stark steigen die Werbeausgaben für Haushaltsgeräte 2021

© IMAGO / Panthermedia Die Kaufrate von Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten ist während der Corona-Krise deutlich gestiegen

Der allgemeine Optimierungswahn hat sich seit Beginn der Pandemie vor allem auf einen Lebensbereich ausgewirkt: das eigene Zuhause. Seit viele Menschen Lockdown-bedingt deutlich mehr Zeit in ihren vier Wänden verbracht haben, wollen sie diese nicht nur besonders schön einrichten, sondern auch möglichst funktional. Die daraus resultierende weltweit große Nachfrage nach Haushaltsgeräten hebt auch die Werbeinvestitionen in diesem Segment auf ein neues Niveau, wie die Mediaagentur Zenith in ihrem "Home Appliance Ad Forecast" prognostiziert.