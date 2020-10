© pxhere Der deutsche Werbemarkt hält sich in der Krise wacker

Es kommt wohl doch nicht so schlimm wie gedacht: In seiner Trendprognose für den Werbemarkt geht der ZAW in diesem Jahr von einem Minus von "nur" 3 Milliarden auf ein Gesamtvolumen von 45 Milliarden Euro aus. Dass der Rückgang mit minus 6 Prozent vergleichsweise moderat ausfällt, liegt an dem massiven Zuwachs der digitalen Werbung. Womit aus Sicht des Zentralverbands ein ernsthaftes regulatorisches Problem auf die Wirtschaftspolitik zukommt, um die Macht der Gafas nicht zu groß werden zu lassen.