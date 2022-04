Milka zeigt die menschlichen Gemeinsamkeiten in einem Treffen der Generationen

© Milka In der neuen Welle der "Zarte Botschaften"-Kampagne kommt es zum Treffen der Generationen

Seit einem Jahr wirbt Milka mit seiner Dachmarkenkampagne „Weil Zartes besser schmeckt“ für ein empathischeres Miteinander in der Gesellschaft. In der neuen Kampagnenwelle geht es jetzt um „Zarte Botschaften“ zwischen den Generationen. Dazu hat Ogilvy Berlin in vier Kampagnenfilmen Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten zusammengebracht.