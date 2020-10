Ja, die Zeiten der großen TV-Kampagnen rund um "Schrei vor Glück" sind für Zalando mittlerweile graue Vorgeschichte. Heute setzt der Konzern auf digitalen Content, Influencer, Retail Media und mitunter auch auf klassische lineare Massenmedien. Das heißt aber nicht, dass sich der Berliner Onlinehändler von dem Anspruch verabschiedet hätte, emotionale Markenkommunikation zu betreiben. Im Interview erzählt Advertising-Chef Andreas Antrup, wie sich aus einem datenbasierten Marketingmodell heraus emotionale Kommunikation entwickeln lässt, und warum künftig das Ideal der Big Idea in der Werbung vielleicht einem Prozess der permanenten Optimierung weichen wird.



Die Coronakrise war ein Beschleuniger für das digitale Marketing. Was wird davon nach der Pandemie bleiben? Seit der Coronakrise verbringen Nutzer viel mehr Zeit online. Auch bei Zalando sehen wir eine starke Zunahme von Traffic, App-Downloads und Neukunden. Das Engagement von Nutzern und ihr Bedürfnis nach Inspiration online erleben gerade einen starken Aufschwung. Marken können das für sich nutzen, indem sie schneller auf Ereignisse und Trends reagieren. Denn ihre Kunden sind immer noch da draußen. Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass Marketingplanung und Ausführung auch im Wochenrhythmus durchgeführt werden kann. Diese Krise mag daher als Katalysator dienen, um den Marketing-Zyklus zu beschleunigen.



Corona hat auch dem digitalen Performance-Marketing noch einmal deutlich Rückenwind gegeben. Schlägt damit der Klick endgültig den Markenaufbau als oberstes Marketingziel? Im Marketing geht es immer mehr um den Kunden und nicht mehr so sehr, in welchem Kanal er sich genau befindet.