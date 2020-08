"Seit mittlerweile über neun Jahren hilft Andreas uns dabei, nah an den Bedürfnissen unserer Kunden und Partner zu bleiben und maßgeschneiderte Lösungen für sie zu entwickeln", sagt Zalando-Gründer und Co-CEO. "Wir sind dankbar, dass er in seiner neuen Rolle als SVP Advertising weiter die Erfolgsgeschichte von ZMS und unseren Weg zum Starting Point for Fashion vorantreiben wird."Neben Antrups Positionswechsel verkündet Zalando noch zwei weitere Personalien. Die neu geschaffene Position des SVP Product Management übernimmt. "Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Produkten, die viele Millionen Kunden auf der ganzen Welt ansprechen, und weiß, wie man große, vielfältige Teams in die Lage versetzt, cross-funktionale Innovationen zu entwickeln", sagt Zalando-CTO Jim Freeman. "All dies macht ihn zu einer perfekten Ergänzung unseres Teams, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm unsere Vision der Zalando Kundenerfahrung umzusetzen."Zudem startetAnfang Dezember als General Counsel und übernimmt die Position des SVP Corporate Governance. In dieser Funktion verantwortet sie die Zalando-Teams in den Bereichen Legal, Compliance, Governance & Risk sowie Internal Audit. Aktuell ist Wallenhorst noch Deputy General Counsel bei der Kion Group. "Wir freuen uns sehr darauf, Lena bei Zalando willkommen zu heißen", sagt Zalando-Finanzchef Davi Schröder. "Mit ihrer Erfolgsbilanz in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmensstrategie ist sie die ideale Kandidatin, um unser Unternehmen und unsere Führungskräfte auf unserem weiteren Wachstumskurs von Zalando zu unterstützen und zu führen."