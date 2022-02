In dem TV-Spot zur Kampagne "Who smiles, wins!" steht die Macht eines schönen Lachens auf ganz puristische Art im Vordergund. Zu sehen sind nacheinander fünf Frauen und ein Mann, die per Voice Over erzählen, was sie mit ihrem Lächeln gerne bewirken würden. Während Elena damit eine bestimmte Person um Verzeihung bitten möchte, träumt Jozef davon, fünf Wochen Urlaub genehmigt zu bekommen und Flora möchte ganz klassisch "die große Liebe finden".





Parallel zu den in Slow Motion aufgenommenen Bildern der sechs werden ihre Namen und die Behandlungsdauer bei DrSmile bis zum erfolgreichen Endergebnis eingeblendet. Durch die nach und nach offenbarten makellosen Zähne der Testimonials wird suggeriert, dass sie alle sich ihre Wünsche inzwischen dank der Zahnkorrektur erfüllen konnten. Die klare Botschaft: Wer was erreichen will, braucht dafür ein möglichst einwandfreies Gebiss und traut sich dann auch viel eher, gewinnend zu lächeln.



"Wer das träumerisch findet, sollte sich klar machen, wie sehr ein offenes Lächeln unser Leben positiv verändern kann: Nicht nur unsere Gesundheit und das persönliche Selbstwertempfinden, sondern auch private Beziehungen und sogar die berufliche Entwicklung profitieren davon", sagt Jens Urbaniak, Gründer von DrSmile.

