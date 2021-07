Zäsur in Stuttgart

© Mercedes-Benz Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG, stellt das Strategie-Update vor

Das ist nicht überraschend. Und trotzdem ist es eine Zäsur. Mercedes-Benz, der Erfinder des Autos, wird elektrisch. Der Stuttgarter Luxusautobauer will bis zum Ende des Jahrzehnts nur noch reine E-Autos anbieten - jedenfalls dort, wo das möglich ist. Das kündigte am Donnerstag CEO Ola Källenius an. Bereits bis 2025 sollen die Kundinnen und Kunden bei jedem Modell eine vollelektrische Alternative wählen können.