Matias Sauter

© Screenshot hm.de

Im Onlineshop sind die Aufnahmen mit Dagi Bee auf einer Microsite zu sehen

© Matias Sauter für H&M

Ein weiterer Look von Dagi Bee und H&M

In der Zusammenarbeit produzierte Hennes & Mauritz mit dem Fotografeneine Bildstrecke mit Dagi Bee zu sechs verschiedenen Denim-Looks. Die Fotos sind nun im Onlineshop auf hm.de zu sehen, dafür wurde eine Microsite mit dem Titel "Style es wie: Dagi Bee" eingerichtet. Außerdem wirbt H&M in den sozialen Medien mit dem Youtube-Star. Weitere Aktionen sind jedoch nicht in Planung, das Projekt beschränkt sich laut H&M allein auf die entstandenen Bilder.Für H&M ist es in diesem Jahr nicht die erste Influencer-Kooperation: Das Fashion-Unternehmen brachte Ende Juli bereits eine Kinder-Kollektion mit den TikTok- (ehemals Musical.ly) Stars Lisa und Lena heraus. Das limitierte Merchandise hing international in Deutschland, Polen sowie an der Ost- und Westküste der USA in den Kinderabteilungen der H&M-Filialen und ist noch immer online erhältlich Außerdem launchte der Modehändler das reine Influencer-Label /Nyden . Die Kleidung der Marke ist nur online erhältlich, der Fokus der Marke liegt auf der Zusammenarbeit mit Internet-Stars. So gibt es beispielsweise keinen Kreativdirektor - stattdessen entwerfen in wechselnden Kooperationen Prominente und Influencer die Kollektionen. /Nyden richtet sich vor allem an Millennials, die tagtäglich in den sozialen Medien aktiv sind. bre