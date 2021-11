Das Verhalten von Katzen wird oft fehlinterpretiert, was die Organisation iCatCare mit einer Kampagne ändern will

Lustige Tiervideos gehören in sozialen Netzwerken seit jeher zu den beliebtesten Inhalten. Ganz vorne mit dabei: Katzen-Content. Die Stubentiger werden von ihren Besitzer:innen mit Vorliebe in alltäglichen Situationen gefilmt und erzielen dank putzigem Aussehen oder komischem Gebaren mitunter Millionen von Klicks, wie die. Dass die vermeintlich lustigen Videos jedoch oftmals gar nicht zum Lachen sind, sondern vielmehr das Leid der Tiere in Stresssituationen offenbaren, ahnt dabei kaum jemand. Die Organisation iCatCare will das mit einer Online-Kampagne ändern.