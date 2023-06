Deutsche Telekom

Die Telekom wirbt mit einer eigenen Peter-Pan-Geschichte

Die Deutsche Telekom startet am heutigen Donnerstag eine neue Youth-Kampagne, mit der sie die Generation Z ansprechen will. "Summer of Joy, Youth & Freedom" lautet das Motto der lebensbejahenden Kampagne. Seit 2020 launcht der Bonner Telekommunikationskonzern jedes Jahr eine europäische Kampagne, die sich explizit an Menschen unter 26 Jahren richtet.

Diese Maßnahme ist wichtig für die Telekom, da sie jüngere Zielgruppen gewinnen will. "Die Verjüngung unserer Marke und eine glau