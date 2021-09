Mobilcom-Debitel, Klarmobil.de, Callmobile, Freenet TV oder Waipu.TV wahrgenommen wird.

Freenet TV-Spot mit Dieter Bohlen

"Unsere starken Produktmarken mit relevanten USPs in ihren Kategorien bekommen nun eine gemeinsame Klammer, eine Dachmarke. Wir verfügen über Kategorien, die für Verbraucher:innen im digitalen Alltag nützlich sind: Mobilfunk, Internet & TV-Entertainment. Jetzt wird dieses Komplettangebot erstmals unter der Dachmarke Freenet kommuniziert", erklärt, Vice President Marketing & Digital, die Strategie.

© Freenet

Ins Rampenlicht gerückt wird die Dachmarke Freenet mit einer Kampagne, die sehr stark auf Dieter Bohlen ausgerichtet ist. Im ersten Werbespot, den die Agenturkreiert hat, ist Bohlen in einem stark an Casting-Shows erinnernden TV-Studio in seiner gewohnten Rolle als Juror zu sehen - und zwar gleich dreimal. Damit will Freenet auf die drei Produkt-Kategorien Mobilfunk, Internet & TV-Entertainment anspielen, die Bohlen verkörpern soll. Dass der 67-Jährige nach seinem Aus bei "DSDS" dank Freenet sein Comeback als Juror feiern darf, das fand Bohlen sicher auch "mega".Der Auftritt soll allerdings nicht nur auf die Marke einzahlen, sondern hat auch ein starkes Abverkaufselement. So weist das Büdelsdorfer Telekommunikationsunternehmen in den Commercials am Ende immer auf spezielle Angebote hin - im ersten Spot ist es ein Samsung-Handy, für das Bohlen am Ende sogar den Modern-Talking-Klassiker "You're my Heart, You're my Soul" in "You're my Smart, You're my Phone" umdichtet.

Bohlen wirbt auch auf Instagram für Freenet

"Wir haben eine harmonische Verbindung aus Marken- und Angebotskommunikation geschaffen, die von der Interaktion gleich dreier Dieter Bohlens und dem typisch launigkritischen Juror-Sprech von Bohlen in Bezug auf die Produkte lebt. Dabei wurde nichts rundgeschliffen, Dieter Bohlen tritt bewusst als er selbst auf", sagt, Geschäftsführer Kreation bei Freunde des Hauses, über die Kampagne.Die TV-Spots schaltet die zuständige Agenturab Mitte September bis 22. Dezember auf allen Sendern der Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe sowie auf YouTube und Instagram. Flankierend kommen Social-Display-Maßnahmen auf Facebook und Hörfunkspots zum Einsatz. Auch am POS und der eigenen Shop-Kette soll Marken-Promoter Bohlen in Erscheinung treten. mas