dm verweist Vorjahressieger Lego auf Platz 2

dm erzielt in dem Ranking einen Score von 65,4 Punkten und verweist damit den Vorjahressieger Lego auf Platz 2. Der Hersteller von Spielzeug und Kinderbekleidung kommt auf 64 Punkte. Mit Ravensburger (Platz 4) und Playmobil haben es zwei weitere Hersteller von Spielwaren in die Top 10 geschafft. Die Drogeriekette Rossmann kann sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern und schiebt sich an Ravensburger vorbei auf den dritten Rang.Ikea verbessert sich auf Platz 5, dahinter folgt der Hausgerätehersteller Miele, der ebenfalls einen Platz gutmacht. Neu in dem Ranking ist der Messenger WhatsApp auf Platz 7, Samsung rutscht ab auf Platz 9. Nivea ist die einzige Pflegemarke, die es in die Top 10 geschafft hat.Das Ranking basiert auf Daten des Markenmonitors Yougov BrandIndex, der tagesaktuell Informationen zu 16 Markendimensionen in den Bereichen Markenpräsenz, Markenbewertung und Markenbeziehung liefert. Für das Woman's Ranking wurde die Dimension "Impression" betrachtet, welche auf der Frage: "Von welchen dieser Unternehmen bzw. Marken haben Sie einen allgemein positiven/negativen Eindruck?" beruht. Befragt werden Frauen ab 18 Jahren. Um in dem Ranking berücksichtigt zu werden, müssen mindestens 200 Einschätzungen für eine Marke vorliegen. Die Daten für das Woman's Ranking wurden zwischen dem 01.02.2019 und dem 31.01.2020 erhoben. dh