Noch sind es vor allem junge Frauen, die via Instagram & Co shoppen. Doch die Zielgruppe befindet sich im Wandel

von Helena Birkner

Das Einkaufen über soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram ist in Deutschland noch nicht fest etabliert und spricht erwartungsgemäß aktuell eher die junge Zielgruppe an. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Denn diejenigen, die zwar noch keine Erfahrungen mit Social Shopping haben, aber offen dafür sind, sind nicht selten männlich und Ü50, statt wie bislang weiblich und Teil der Gen Y.