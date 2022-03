Der Studie zufolge gibt nur jeder vierte Deutsche (26 Prozent) an, sich schon einmal mit Diversität in der Gesellschaft beschäftigt zu haben. Am häufigsten hat die Generation der 25- bis 34-Jährigen Berührungspunkte mit diesem Thema (36 Prozent). Bei den jüngsten Studienteilnehmenden zwischen 18 und 24 Jahren sind es mit 32 Prozent etwas weniger. Am seltensten setzt sich die Generation 55+ mit Vielfalt auseinander.

Unter diesem Oberbegriff steht für knapp die Hälfte der Befragten der Themenkomplex Sexualität, wie die sexuelle Orientierung (48 Prozent) oder auch die Geschlechtsidentität (47 Prozent). Die ethnische Herkunft (43 Prozent), Religionszugehörigkeit (39 Prozent) und die soziale Herkunft (35 Prozent) sind für die Deutschen ebenfalls relevante Aspekte von Diversität. Körperliche und geistige Fähigkeiten wurden mit 27 beziehungsweise 26 Prozent weniger oft genannt. © Yougov Doch trotz der Tatsache, dass sich nur rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung für Diversität interessiert, gibt mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) an, dass Unternehmen bei ihrer Kommunikation, beispielsweise in der Werbung, auf die Abbildung einer möglichst vielfältigen Gesellschaft achten sollten. Interessanterweise sind es hier die ältesten Studienteilnehmenden, die dies am stärksten befürworten - obwohl sie sich insgesamt am wenigsten mit Diversität befassen.

Methodik Für die Kurzstudie "Diversität im Marketing" hat die internationale Data & Analytics Group Yougov zwischen dem 12. und 14. Oktober 2021 insgesamt 2.065 Personen per standardisierten Online-Interviews zum Thema Diversität befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und im Anschluss mit dem Zielgruppen-Segmentierungs-Tool Yougov Profiles analysiert. Sie sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Analyse soll aufzeigen, welche Rolle die Auseinandersetzung mit Diversität in der Bevölkerung spielt und einen ersten Einblick in die Potenziale diversitätsfokussierter Markenkommunikation bieten.