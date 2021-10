„Gaming hat sich von einem Hobby zu einer wesentlichen Form von Unterhaltung und des sozialen Engagements entwickelt.“ Nicole Pike, Yougov Teilen

Für die Betrachtung hat Yougov auch untersucht, welchen Stellenwert die Gamer unter der verschiedenen Influencer-Typen haben. Insgesamt rangieren sie unter den betrachteten Kategorien auf Rang 11, rücken jedoch auf Rang 6 vor, wenn man nur die 18- bis 24-Jährigen fragt. In dieser Altersgruppe folgen ihnen 21 Prozent.Zudem zeigt sich, dass Gaming und E-Sports nach wie vor Männerdomänen sind. 12 Prozent der männlichen Befragten aus den 17 Märkten folgen ihnen, gleichauf mit Ernährungs-, Sport- und Musik-Influencern. Unter Frauen folgen hingegen nur 5 Prozent weltweit Gaming-Influencern. Die Zusammenführung beider demografischer Betrachtungen lasse laut Yougiv gar schlussfolgern, dass unter Männern im Alter von 18 bis 34 Jahren Gaming-Influencer sogar an erster Stelle stehen: 23 Prozent der befragten Männer in jener Altersgruppe weltweit folgen ihnen. In Deutschland ist es jeder Fünfte (21 Prozent)."Das kontinuierliche Wachstum des Videospiel-Konsums in den letzten zwei Jahren hat Gaming-Influencer zu einer Elite der Popkultur gemacht, insbesondere für die Generation Z und die männlichen Millennials", sagt, Global Sector Head of Esports & Gaming bei YouGov. "Gaming hat sich von einem Hobby zu einer wesentlichen Form von Unterhaltung und des sozialen Engagements entwickelt. Damit sind Personen, die Gaming-Inhalte streamen, weltweit zu Fan-Lieblingen der jüngeren Generationen geworden." ire