Diese Marken werden von Kunden am häufigsten weiterempfohlen

© Fiat Fiat zählt zu den Top Ten der Marken, die Kunden in Deutschland oft weiterempfehlen

Das internationale Daten- und Analyseinstitut Yougov hat in Kooperation mit dem "Handelsblatt" zum zweiten Mal das Brand Index Kundenempfehlungsranking erstellt. Das zeigt, welche Marken besonders oft von ihren Kunden an andere potentielle Käufer weiterempfohlen werden. In den Top Ten sind unter anderem ein Spielzeughersteller, mehrere Automarken und ein Versandhändler vertreten.