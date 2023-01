© Parfümerie Pieper Parfümerie Pieper ist der Aufsteiger des Jahres im Kundentreue-Ranking von Yougov und dem Handelsblatt

Auch in diesem Jahr kürt der Marktforscher Yougov in Kooperation mit dem Handelsblatt wieder die Marken, denen es in Deutschland derzeit am besten gelingt, Kunden langfristig an sich zu binden. Nachdem im vergangenen Jahr der Reifenhersteller Dunlop, die australische Schuhmarke UGG sowie Dunkin' Donuts die großen Aufsteiger waren, landen 2023 ganz andere Marken im Loyalitätsranking vorne.