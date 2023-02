© DM In der Top 10 der Gesamtwertung ist die Drogeriemarktkette Dm Preis-Leistungssieger

Besonders in Zeiten von steigenden Preisen und Inflation achten die Konsumierenden besonders auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Jetzt küren Yougov und das Handelsblatt erneut die Marken, die dafür am stärksten stehen. Bereits zum zweiten Mal führt DM das Ranking an.