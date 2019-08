Demnach finden zwei von drei Deutschen, dass Influencer einen zu großen Einfluss ausüben. Besonders weit verbreitet ist diese Meinung in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Studie von Yougov, für die das Institut in Zusammenarbeit mit Statista 2.039 Personen ab 18 Jahren mittels standardisierter Online-Interviews repräsentativ befragt hat.Und trotzdem beziehen die jüngsten Befragten (18 bis 24 Jahre) Internet-Stars häufig in ihre Entscheidungsprozesse ein. 42 Prozent der befragten in dieser jungen Altersgruppe haben schon einmal ihre Meinung zu einem Thema oder Produkt durch einen Influencer geändert. Genauso viele geben sogar an, dass sie ein Produkt gekauft haben, weil es von einem Influencer benutzt beziehungsweise beworben wurde.Die Beeinflussbarkeit durch einen Influencer sinkt mit steigendem Alter, zeigt die Yougov-Untersuchung. So sind es bei den 35- bis 44-Jährigen nur noch 16 Prozent, die ihre Meinung schon einmal geändert haben oder ein Produkt gekauft haben. Bei den ältesten Befragten sinkt dieser Anteil auf 4 beziehungsweise 5 Prozent. ron