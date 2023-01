© Flaschenpost.de Flaschenpost.de ist einer der Gewinner der Corona-Krise - und im Yougov Brand Index

Mit seinem Brand Index fragt Yougov regelmäßig und ganzjährig unter den deutschen Konsumierenden ab, welche Marken sie in der Werbung besonders wahrnehmen. Jetzt veröffentlicht der Marktforscher erstmals in einem Ranking die Brands, die im vergangenen Jahr ihre Ad Awareness am stärksten gesteigert haben. Größter Aufsteiger ist ein Lebensmittel- und Getränkelieferdienst.